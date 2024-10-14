Президент Сербии засветился на футболе с флагом России

Президент Сербии Александр Вучич вновь оказался в эпицентре внимания. Политик засветился с шарфиком с флагом России на встрече сборной его страны против Швейцарии в третьем туре группового этапа футбольной Лиги наций.

Поединок, который прошел в Лесковаце, сербы выиграли со счетом 2-0.

После исполнения национальных гимнов находившийся на трибунах глава государства поднял шарф с объединенными флагами России и Сербии.

Отметим, что встречу он смотрел в компании президент Республики Сербской Милорадом Додиком.

Ранее Вучич посочувствовал Украине и предрек ядерную катастрофу.