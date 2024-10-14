Война в Украине: Боррель сделал тревожное заявление

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал резонансное заявление по поводу войны в Украине. Прозвучало оно в Люксембурге перед началом заседания совета глав МИД стран-членов.

Дипломат отметил: «Ситуация становится хуже».

Также он отметил: «Следует нарастить помощь, это единственный путь. Мы продолжим также обсуждать, как разблокировать военное финансирование и увеличить возможности Украины в ПВО».

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 670 190 солдат.