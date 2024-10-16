Новый генсек НАТО однозначно высказался по поводу войны в Украине

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал важное заявление по поводу войны в Украине. Прозвучало оно на пресс-конференции в Брюсселе.

Глава Альянса сказал: «Мы массово поддержим Украину военной помощью, чтобы убедиться, что они в состоянии дать отпор. Мы не позволим Владимиру Путину добиться своего в Украине».

Он добавил: «Сейчас мы видим, что на восточной линии русские достигают небольших успехов, но значительной ценой, и я каждый день впечатлен изобретательностью Украины, ее креативностью, способностью придумывать новые идеи, в том числе беспилотники».

Также отмечается, что США и другие страны оказывают значительную помощь нашей стране.

Говорится: «Что нам нужно сделать, это убедиться, что Украина может продолжать делать, так это сопротивляться агрессии России».

Чиновник выразил уверенность, что россияне не добьются своего.

Резюмируется: «Если в одни прекрасный день Владимир Зеленский и его команда решат обсудить с Россией, как положить этому конец, что он сделает это с позиции силы».

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 672 850 солдат.