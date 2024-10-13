Санкта: шокирующая опера с реальной кровью, мастурбацией и половым актом довела зрителей до больницы

В минувший уик-энд 18 зрителей Штутгартской государственной оперы были настолько впечатлены зрелищем, что им потребовалась медицинская помощь из-за сильнейших приступов тошноты. Подобный эффект у публики вызвал спектакль «Санкта», поставленный австрийским хореографом Флорентиной Хольцингер.

В основу «Санкты» была положена опера Пауля Хиндемита «Святая Сюзанна», поставленная около ста лет тому назад. Сюжет рассказывает о монахине, которая погружается в сексуальное безумие и испытывает похоть к распятию.

В 2019 году Хольцингер поставила шоу «Танцы», в котором артистку поднимали в воздух на воткнутых в нее крюках для мяса. В «Божественной комедии» 2021 года солистка занималась самоудовлетворением, а массовка рисовала картины кровью и фекалиями. В постановке «Офелия ищет таланты» 2023 года могли увидеть прокалывание щеки рыболовным крючком, глотание шпаг, нанесение тату зрителям по ходу действия и тому подобные вещи.

Кое-что из этого арсенала перенесено в «Санкту» — крюки и шпагоглотатели, мастурбация. Кроме того, зрителям показали голых монахинь на роликовых коньках, священника-лесбиянку, реальную кровь, прокалывание тел для пирсинга, а также половой акт.