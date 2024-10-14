Орбан готовит Украине очень неприятный сюрприз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовит очень неприятный сюрприз для Украины. Об этом пишет издание Politico.

Сообщается, что, если на выборах президента США победит Дональд Трамп, глава правительства поможет ему избежать предоставления нашей стране денежных средств в размере 50 миллиардов долларов.

В публикации сказано: «Виктор Орбан придумал способ, как позволить Дональду Трампу в случае, если он успешно попадет в Белый дом на второй срок в ноябре, отказаться от кредита, который США, ЕС и лидеры G7 предложили Украине для поддержки».

Указывается, что данный шаг даст возможность глава американского государства «подтвердить избирателям свое предвыборное обещание об урегулировании конфликта и сокращении помощи Украине».

Поясняется: «Если Брюссель и Вашингтон совместно выделят кредит, Дональд Трамп будет вынужден обслуживать его в течение многих лет. Но если его одобрят без участия США, у него не будет таких обязательств. По соглашению G7, всю сумму следует погасить за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов, большинство из которых хранятся в ЕС».

Ранее Орбан оценил перспективу мирных переговоров по Украине.