Ai-Da: картину, написанную роботом, впервые выставили на аукцион

Картину, написанную роботом, впервые выставят на аукцион: она может «уйти с молотка» за 180 тысяч долларов.

Портрет британского математика Алана Тьюринга принадлежит «перу» человекоподобного робота Ai-Da — алгоритмы ИИ преобразовали черты лица в координаты, а робот перенёс их специальным карандашом на бумагу.

Ai-Da — детище британского галериста Эйдана Меллера, который создал робота в 2019 году. «Художница» способна рисовать, используя камеры в своих глазах и роботизированную руку.