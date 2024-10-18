Рютте пообещал продолжить давление на Россию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал громкое заявление по поводу давления на Россию. Прозвучало оно после заседания глав министерств обороны стран Альянса.

Он поведал: «Мы обсудили укрепление нашей коллективной обороны и сдерживания».

Добавляется: «Мы также недавно значительно усилили наше присутствие на восточном фланге и укрепили наше воздушное патрулирование. Союзники обеспечат ПВО и артиллерийские системы, современные самолеты в основном пятого поколения F-35».

Ранее в США рассказали, что нужно Украине для вступления в НАТО.