Рютте пообещал продолжить давление на Россию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал громкое заявление по поводу давления на Россию. Прозвучало оно после заседания глав министерств обороны стран Альянса.
Он поведал: «Мы обсудили укрепление нашей коллективной обороны и сдерживания».
Добавляется: «Мы также недавно значительно усилили наше присутствие на восточном фланге и укрепили наше воздушное патрулирование. Союзники обеспечат ПВО и артиллерийские системы, современные самолеты в основном пятого поколения F-35».
Ранее в США рассказали, что нужно Украине для вступления в НАТО.