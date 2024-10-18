В США рассказали, что нужно Украине для вступления в НАТО

Советника Белого дома по вопросам безопасности Джейк Салливан прокомментировал перспективы Украины стать членом НАТО. Произошло это во время общения с прессой на борту президентского самолета Air Force.

Его слова цитирует «Голос Америки».

Чиновник сказал: «Нужно еще поработать, чтобы прийти туда, включая реформы и условия безопасности».

Добавляется: «Вопрос заключается в том, как построить мост от того, где мы сейчас, до возможного членства Украины в НАТО. И ответом на этот вопрос стали результаты саммита в Вашингтоне, включая институционализацию аппарата поддержки безопасности для Украины».

Также он напомнил о позиции США, озвученной на саммите НАТО в Вашингтоне: место Украины и будущее Украины – в Альянсе.

Отмечается при этом, президент США Джо Байден пытается сделать поддержку нашей страны такой, которая будет рассчитана на долгосрочную перспективу.

Джейк Салливан уверяет, что США намерены выполнить это обязательство до конца года.

Говорится: «Мы очень рады прогрессу, которого мы достигли в выполнении обязательств G7 по мобилизации 50 миллиардов долларов из поступлений от российских суверенных активов до конца года. Мы намерены выполнить это обязательство и намерены внести вклад. США и ЕС объявили, что готовы внести вклад. Как и другие партнеры».

Резюмируется, что сейчас все идет по плану.

Ранее Рютте пообещал, что Украина станет следующим членом НАТО.