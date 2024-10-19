Дюна: Пророчество (2024): трейлер и дата выхода нового сериала

В США рассказали, что нужно Украине для вступления в НАТО
Буданов спрогнозировал, когда военные КНДР зайдут в Украину
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 675 800 солдат
Рютте пообещал, что Украина станет следующим членом НАТО
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 674 270 солдат
Новый генсек НАТО однозначно высказался по поводу войны в Украине
Назван размер мирового государственного долга
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 672 850 солдат
Трамп объяснил, как собирается завершить войну в Украине
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 671 400 солдат