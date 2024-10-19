Дюна: Пророчество (2024): трейлер и дата выхода нового сериала

Вышел трейлер сериала «Дюна: Пророчество».

События «Дюна: Пророчество» происходят за 10 тысяч лет до истории Пола Атрейдеса, а главными героинями выступают сестры Валя и Тула Харконнен. С помощью Бене Гессерит они пытаются вернуть могущество своей семье и расправиться с заклятыми врагами — Атрейдесами.

Релиз фильма «Дюна: Пророчество» запланирвао на 17 ноября 2024 года.

Трейлер сериала «Дюна: Пророчество»: