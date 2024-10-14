Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 670 190 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 14 октября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 670 190 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 975 танков, 17 895 боевых бронированных машин, 19 421 артиллерийская система, 1 231 РСЗО, 978 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 17 009 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 619 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 26 622 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 437 единиц специальной техники.

Ранее СМИ узнали количество самолетов Mirage для Украины.