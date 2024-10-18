Байден жестко обратился к Нетаньяху

Президент США Джо Байден обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Произошло это после убийства главы палестинского движения ХАМАС в Секторе Газа Яхьи Синвара.

Глава государства отметил: «Я сказал ему, что мы очень довольны его действиями, но сейчас пришло время двигаться дальше. Двигаться дальше в направлении прекращения огня в Секторе Газа».

Он добавил: «Следует убедиться, что мы движемся в направлении, в котором мы будем в том положении, чтобы делать мир лучше. Пришло время завершить этот конфликт и вернуть заложников домой».

Также Джо Байден сказал, что теперь чувствует больший оптимизм в вопросе достижения режима прекращения огня.

По его словам, есть надежда, что этот конфликт завершится очень скоро.

Ранее мы писали, что в Секторе Газа скоро закончится еда.