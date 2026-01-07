Орбан допускает снятие санкций с РФ до 2027 года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции с РФ якобы могут быть сняты уже к 2027 году. Об этом он заявил во время своей ежегодной итоговой пресс-конференции.

По словам Орбана, он рассчитывает на прекращение войны в Украине к 2027 году, после чего, по его мнению, санкции против России будут отменены, поскольку планы Европейского Союза по запрету нефти и газа из РФ для Венгрии, якобы, крайне вредны.

«Мы надеемся, что к 2027 году нынешняя военная ситуация закончится, установится сбалансированная новая ситуация между Россией и Украиной и в результате санкции будут сняты», — заявил он.

Также Орбан сказал, что Будапешт планирует подать в суд на Европейскую комиссию за якобы «злоупотребление правовой базой». Орбан считает, что санкции якобы являются «торговым решением» — то есть их, якобы, нужно было «согласовывать» со всеми странами ЕС.

