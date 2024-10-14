Жители аргентинского городка столкнулись с очень необычной проблемой

Аргентинский городок Иларио Аскасуби столкнулся с необычной проблемой. Небольшой населенный пункт на юге страны переживает массовое нашествие попугаев.

Сюда слетелись десятки тысяч птиц, которые в буквальном смысле оккупировали город.

Нанесенный ущерб от пернатых уже оценивается в миллионы долларов.

Дело в том, что попугаи перекусывают электрические и интернет-провода, а их помет на дорогах создает дополнительную нагрузку для коммунальных служб.

При этом местные власти разводят руками и говорят, что не знают, что делать с птицами.

Их пытались отогнать шумовыми снарядами, но безрезультатно.

Известно, что на каждого жителя пятитысячного городка приходится примерно пятнадцать попугаев.

Экологи же говорят: «С увеличением городов и развитием сельского хозяйства попугаи лишились своего естественного места обитания и были вынуждены искать новое».

Ранее ученые провели занимательный эксперимент с попугаями.