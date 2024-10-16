Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 672 850 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 16 октября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 672 850 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 997 танков, 17 969 боевых бронированных машин, 19 459 артиллерийских систем, 1 231 РСЗО, 978 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 17 050 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 620 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 26 732 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 441 единица специальной техники.

Ранее Трамп объяснил, как собирается завершить войну в Украине.