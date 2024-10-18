Цены на нефть возобновили свой рост

В пятницу, 18 октября, нефть вновь начала дорожать. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Эксперты говорят, что это произошло на фоне очередной эскалации на Ближнем Востоке, а также после публикации данных по уменьшению коммерческих запасов «черного золота» в США.

Так, декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подросла на 0,34% до 74,7 долларов за баррель.

Кроме этого, стоимость ноябрьских фьючерсов на марку WTI увеличилась на 0,47%, до 71 доллара за баррель.

Стоит отметить, что на этой недели «черное золото» дешевело: Brent на 5,47%, а WTI на 6,03%.

Ранее цены на нефть обрушились.