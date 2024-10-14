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Новости > Погода продолжит неприятно удивлять украинцев – прогноз синоптиков

Погода продолжит неприятно удивлять украинцев – прогноз синоптиков

Агата Кловская
14.10.24 16:26
137
Погода продолжит неприятно удивлять украинцев – прогноз синоптиков

В Украину пришло похолодание. Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в ближайшие дни.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что во вторник, 15 октября, в большинстве регионов нашей страны кроме центра и юга пройдут дожди. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 3-8, днем 7-12 тепла, на юге и востоке плюс 12-17. На высокогорье Карпат ожидается небольшой мокрый снег, температура ночью и днем будет около 0.

В Киеве завтра пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 6-8, днем 10-12 тепла.

Информируется также, что в среду, 16 октября, прогнозируются небольшие, а в Крыму умеренные дожди, в западных областях будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью в западных областях сильные заморозки в воздухе от минус 3 до 0, на остальной территории 3-8 тепла, днем плюс 9-14, на севере 6-11 тепла.

В украинской столице послезавтра пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный. Ночью плюс 4-6, днем 9-11 тепла.

Ранее в Киеве зафиксировали три температурных рекорда подряд.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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