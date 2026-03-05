Китайцы рассказали, сколько нужно спать, чтобы снизить риск диабета

Эксперты из Гонконгского университета в Китае поведали, сколько нужно спать, чтобы снизить риск диабета. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что оптимальная продолжительность сна для снижения риска инсулинорезистентности составляет около 7 часов 18 минут в сутки.

В ходе работы специалисты использовали данные Национального обследования здоровья и питания США за 2009-2023-е годы. В данный анализ включили 23 475 человек в возрасте от 20 до 80 лет.

Указывается, что продолжительность сна сопоставили с показателем eGDR, то есть расчетным индикатором чувствительности к инсулину. Чем ниже этот показатель, тем выше риск инсулинорезистентности.

По словам ученых, инсулинорезистентность рассматривается как один из основных предшественников сахарного диабета второго типа, но ее наличие не означает обязательного развития заболевания. При своевременной коррекции образа жизни состояние может длительно сохраняться без прогрессирования.

Сообщается, что анализ установил U-образную зависимость между сном и метаболическим здоровьем. Наиболее благоприятные значения eGDR наблюдались у людей, спавших в среднем около 7 часов 18 минут. При недостатке сна его увеличение было связано с улучшением показателей обмена глюкозы. Но при превышении этой продолжительности дополнительный сон, напротив, ассоциировался с ростом риска нарушений – особенно у женщин и людей в возрасте 40-59 лет.

Кроме этого китайцы проанализировали влияние досыпания по выходным. У тех, кто недосыпает в будни, дополнительные один-два часа сна в выходные были связаны с более благоприятными метаболическими показателями. Однако, стоит отметить, что если человек уже спит достаточно или дольше оптимального времени, более двух дополнительных часов сна ассоциировались с ухудшением показателей обмена глюкозы.

