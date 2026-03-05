Японцы обнаружили еще одну пользу кофе

Группа ученых из Японии выявила еще одну пользу кофе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что хлорогеновая кислота (это природное соединение, содержащееся в кофе) способна подавлять воспаление десен и снижать количество бактерий, связанных с пародонтитом.

Говорится, что пародонтит развивается на фоне хронического воспаления десен и разрушает ткани, удерживающие зубы, что в тяжелых случаях приводит к их потере. Главную роль в данном процессе играет зубной налет, то есть биопленка из бактерий, которая со временем меняет состав и накапливает пародонтопатогенные микроорганизмы.

Увы, подобные бактерии сложно полностью удалить обычной гигиеной, а плотную биопленку трудно устранить даже профессиональной чисткой.

Специалисты проанализировали, может ли дополнительная химическая обработка с использованием хлорогеновой кислоты повысить эффективность борьбы с воспалением и бактериями. В лабораторных опытах на образцах десневой ткани и удаленных зубах с пародонтитом японцы оценили влияние вещества на воспалительные маркеры и рост микробов.

В итоге оказалось, что хлорогеновая кислота подавляет экспрессию провоспалительных цитокинов, включая интерлейкин-1β и интерлейкин-8, а также снижает размножение таких бактерий, как Streptococcus mutans, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis и Fusobacterium nucleatum.

Указывается на то, что соединение проявляет выраженные противовоспалительные и антибактериальные свойства и может рассматриваться как перспективное вспомогательное средство для профилактики и лечения пародонтита.

