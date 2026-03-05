Медик предупредил об опасности бананов

Российский врач Андрей Тяжельников предупредил об опасности бананов. Их можно есть не всем.

Медик сказал: «Невзирая на богатый витаминный состав, бананы имеют ряд строгих противопоказаний. Некоторым категориям людей рекомендуют полностью исключить или значительно ограничить их потребление. К примеру, людям с заболеваниями почек, потому что бананы эторекордсмены по содержанию калия, который выводится почками. При хронической болезни почек или гиперкалиемии (избытке калия в крови) этот фрукт может усугубить состояние».

Также говорится, что людям с сахарным диабетом нежелательно есть перезрелые желтые бананы с коричневыми пятнами. В таких плодах крахмал полностью превратился в простые сахара, которые вызывают резкий скачок глюкозы в крови.

Отмечается: «Из-за большого количества растворимой клетчатки и сахарных спиртов бананы могут вызывать метеоризм, вздутие живота и повышенное газообразование, поэтому от этого фрукта лучше отказаться людям с синдромом раздраженного кишечника и синдромом избыточного бактериального роста».

Добавляется: «Осторожность следует соблюдать тем, кто пьет калийсберегающие диуретики (мочегонные) и ингибиторы АПФ (препараты от давления). Сочетание с бананами может привести к гиперкалиемии».

Резюмируется, что по причине способности сгущать кровь бананы не рекомендуют при варикозном расширении вен, тромбофлебите и после инфарктов.

