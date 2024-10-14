Инсайдер рассказал, какие новинки разрабатывает Apple

Известный инсайдер Марк Гурман поведал о том, какие новинки разрабатывает компания Apple. Его слова цитирует издание 9to5Mac.

Так, сообщается, что это несколько продуктов на базе новой технологии vision.

Эксперт прогнозирует, что компания представит умные очки, аналогичные тем, что были созданы Metа в сотрудничестве с Ray-Ban, а также AirPods с камерами.

Впрочем, отмечается, что они появятся на рынке не раньше 2027-го года.

В публикации сказано, что Apple хочет реализовать часть своих многомиллиардных инвестиций в исследования и разработки в области «визуального интеллекта», которые изначально использовались в гарнитуре Vision Pro.

Специалист говорит, пользователи уже могли наблюдать первые шаги в этом направлении. Например, в iPhone 16 компания реализовала сервис машинного зрения при помощи камер смартфона.

Такая же система может быть реализована и в будущих очках.

Уточняется, что такие очки не будут AR-гарнитурой с дисплеями.

Сказано: «Скорее новинка будет представлять собой умный гаджет с ИИ-ассистентом, с которым пользователи смогут взаимодействовать посредством динамиков, камер и микрофонов».

Добавляется, что компания продолжает планировать оснащение AirPods камерами, о чем сообщалось ранее.

Однако, как резюмируется, существуют сомнения в удачности данного решения, так как форм-фактор очков считается более подходящим и удобным для оснащения модулем машинного зрения.

Ранее мы писали, что Apple хочет выпустить складной iPhone.