Разрушительный ураган ударил по побережью Флориды

Ураган Милтон ударил по побережью Флориды вблизи городка Сиеста-Ки, достигнув скорости ветра более 190 км/ч.

По данным Национального центра ураганов, стихия относится к третьей категории и несет серьезную угрозу из-за мощных ливней, опасных затоплений и штормовых ветров. На побережье залива Тампа объявлено чрезвычайное положение, ведь ураган продолжает продвигаться в глубь штата.

Национальная метеорологическая служба предупреждает о риске внезапных наводнений, которые могут разрушить дороги, города и инфраструктуру. На сегодняшний день более двух миллионов жителей Флориды остались без электроэнергии, и это число продолжает расти. Уже сообщается о жертвах и пострадавших. В частности, несколько человек погибли в Сент-Люси, где торнадо разрушил дом престарелых. Точное количество погибших пока неизвестно.

The power of Hurricane #Milton in the attached image #Hurricane #Florida #TampaBay #Survivor #HurricaneMilton pic.twitter.com/q2jBFozTGV