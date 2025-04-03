В НАТО опасаются курса Трампа и его сближения с Россией

В НАТО обеспокоены решениями президента США Дональда Трампа. Также в Альянсе опасаются возобновления контактов США с Россией. Об этом сообщает Yahoo.

Отмечается, что союзники по НАТО пытаются привлечь президента Дональда Трампа к участию в Альянсе, увеличивая расходы на оборону. Западные дипломаты обеспокоены тем, что даже если Альянс будет спасен, он рискует быть опустошенным.

«Мы знаем направление: меньше США в Альянсе. Наш интерес заключается в том, чтобы максимально сохранить США в Альянсе», — сказал дипломат НАТО в комментарии изданию AFP.

Пока официальные лица США настаивали на том, что Вашингтон остается преданным НАТО. В то же время США дают понять, что могут вывести свои силы из Европы и сосредоточиться на других вызовах. А контакты Трампа с Россией развязали опасения, что он может стать на сторону Москвы.

«Уровень оптимизма, безусловно, падает. США до сих пор не приняли никаких конкретных решений, но каждый день, кажется, наносит еще один удар по основам Альянса», — сказал AFP второй дипломат НАТО.

Напомним, Трамп хочет существенно изменить участие США в НАТО.