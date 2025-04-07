Ученые разгадали синдром самозванца

Эксперты из университета Копенгагена в Дании и университетского колледжа Лондона в Великобритании разгадали синдром самозванца. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты узнали, почему некоторые люди годами страдают от синдрома самозванца, обнаружив связь между тревожностью, депрессией и искаженным восприятием своей компетентности.

Во время опыта люди играли в компьютерную игру, где им следловало собирать цифровые фрукты, используя память и внимание.

Указывается, что после каждого задания они оценивали свою уверенность в правильности действий, а в конце и общую эффективность.

Выяснилось, что люди с тревожностью и депрессией чаще ориентировались на эпизоды сомнений, недооценивая реальные достижения. Такая тенденция была вызвана метакогнитивным искажением, схожим с так называемым синдромом самозванца.

Поясняется, что метапознание (способность оценивать свои мысли и навыки) у людей с тревожными и депрессивными симптомами часто работает иначе. Они склонны игнорировать успехи, фиксируясь на моментах неуверенности, что приводит к заниженной самооценке и избеганию новых задач.

Говорится, что таким людям сложно корректировать представление о себе без внешней поддержки. Но явная положительная обратная связь: так, к примеру, прямое указание на их успехи — помогает скорректировать самооценку.

Сказано: «Таким людям важно чаще напоминать об их реальных достижениях и учиться скептически относиться к собственным негативным оценкам».

Подчеркивается необходимость специальных методов психологической помощи, направленных на коррекцию метакогнитивных искажений.

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