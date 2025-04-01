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Новости > Ученые разузнали об интервальном голодании кое-что пикантное

Ученые разузнали об интервальном голодании кое-что пикантное

Александр Панько
31.03.25 13:22
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Ученые разузнали об интервальном голодании кое-что пикантное

Международная группа экспертов из Германии и Китая выяснила об интервальном голодании кое-что пикантное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что такое питание повышает сексуальную активность у мышей.

Было установлено, что интервальное голодание в режиме «сутки через сутки» снижает уровень серотонина в мозге грызунов, что приводит к повышению силы полового влечения, особенно у пожилых особей. Такой эффект проявляется в промежутке от шести недель до полугода подобной диеты.

Поясняется, что открытый механизм связан дефицитом триптофана, то есть аминокислоты, необходимой для синтеза серотонина.

Ученые установили, что старые мыши на голодании производили необычно много потомства. Причина этому была не в улучшении репродуктивных функций, а в резком увеличении частоты спаривания.

Сказано: «Эти мыши были сексуально расторможены, их обычные регуляторные ограничения снизились».

Предполагается, что такие же механизмы могут работать и у людей, так как серотониновая система регуляции сексуального поведения схожа у млекопитающих.

Резюмируется, что особый интерес представляет потенциальное применение голодания для лечения гипоактивного сексуального расстройства, особенно у пожилых пациентов.

Ранее финны рассказали о нашем питании нечто очень важное.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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