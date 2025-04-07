Трамп отреагировал на ракетные удары России по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает разговаривать с представителями России для того, чтобы закончить российско-украинскую войну. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 7 апреля.

Трамп заявил, что ему «не нравятся» бомбардировки и призвал россиян остановить их.

«Мы разговариваем с Россией. Мне не нравятся бомбардировки, бомбардировки продолжаются и продолжаются, и каждую неделю гибнут тысячи молодых людей. Мы хотели бы, чтобы они остановились», — сказал американский лидер.

Напомним, с момента начала мирных переговоров под руководством США количество российских ударов по Украине увеличилось на 50%.