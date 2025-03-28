В России заявили о уничтожении газотранспортной станции «Суджа»

На газометре «Суджа» в Курской области РФ снова прогремели взрывы и начался сильный пожар. Об этом стало известно в пятницу, 28 марта.

Российское министерство обороны заявило, что якобы сегодня утром украинские военные «обстреляли станцию из РСЗВ HIMARS».

«В результате чего произошло сильное возгорание и энергобъект фактически уничтожен», — говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко написал в Телеграм: «Россия снова атаковала газотранспортную систему (газометре) „Суджа“ на Курщине, которую они не контролируют».

Кроме того, российская сторона утверждает, что сегодня 19 дронов якобы атаковали инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Их якобы все «сбили».

А вчера в Белгородской области якобы из-за артиллерийского обстрела произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе.

Напомним, в августе 2024 года Украина взяла под контроль газовую станцию «Газпрома» возле Суджи.