В центре Львова трамвай отрезал голову мужчине

Жуткий инцидент произошел в центре Львова вечером понедельника, 31 марта. О нем информирует местная мэрия.

Сообщается, что на улице Русской под колесами трамвая, который ехал по маршруту номер 1, погиб мужчина.

Говорится: «Когда трамвай подошел к остановке, неизвестный лег под колеса трамвая, что в дальнейшем привело к несовместимым с жизнью травмам».

По словам очевидцев, погибшему отрезало голову.

Известно, что трамвай ехал в сторону площади Рынок.

Сейчас личность погибшего устанавливается. Предварительно, это мужчина в возрасте около 45 лет без постоянного места жительства.

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