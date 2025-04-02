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Новости > Американцы рассказали, как ускорить процесс похудения

Американцы рассказали, как ускорить процесс похудения

Агата Кловская
01.04.25 15:41
393
Американцы рассказали, как ускорить процесс похудения

Эксперты из Колорадского университета в США поведали, как ускорить процесс похудения. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что периодическое голодание в течение трех дней в неделю помогает терять вес эффективнее, чем ежедневный подсчет калорий.

В опыте участвовали 165 взрослых людей с избыточным весом или ожирением, которых разделили на две группы. Первая группа придерживалась модифицированного режима голодания – три дня в неделю (не последовательно) подопытные должны были потреблять на 80% меньше калорий, чем обычно. В оставшиеся дни они питались без строгих ограничений.

Добровольцы из второй группы ежедневно соблюдали классический дефицит калорий.

Указывается, что все они получили бесплатные абонементы в спортзал, также им советовали заниматься спортом не менее трехсот минут в неделю.

Сообщается, что обе группы обучились пользоваться приложениями для отслеживания потребляемых калорий. Людям также посоветовали отводить 55% суточных калорий под углеводы, 15% под белки, а остальные 30% получать из жиров.

Эксперимент длился год. В итоге участники из первой группы в среднем потеряли 7,6% массы тела по сравнению с 5% в группе с ежедневным ограничением калорий.

Говорится: «У тех, кто соблюдал трехдневное интервальное голодание, также наблюдались более благоприятные изменения в нескольких кардиометаболических показателях. В частности, такая схема питания помогала снижать систолическое артериальное давление, нормализовать уровни холестерина (общего и ЛПНП) и глюкозы в крови натощак».

Ранее ученые разузнали об интервальном голодании кое-что пикантное.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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