Синоптик рассказала, когда в Украине снова… пойдет снег

В Украине продолжают ухудшаться погодные условия. О том, чего ждать от небесной канцелярии, поведала синоптик Наталья Диденко.

Она сообщает: «В воскресенье, 6 апреля, вероятен снег. Плюс сильный ветер».

Добавляется, что похолодание начнется 5 апреля и зайдет на запад, север и часть центра нашей страны.

Отмечается: «Снег вероятен уже в субботу в западных областях, но масштабнее будет уже с воскресенья».

Подчеркивается, что холодная погода задержится в Украине на всю следующую неделю.

Ранее мы написали, что прошлый март в Киеве стал самым теплым в истории.