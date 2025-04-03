В Киеве временно закроют несколько станций метро

В ближайшие выходные, 5-6 апреля, в Киеве закроют несколько станций метро. Об этом информирует столичный метрополитен.

Сообщается, что движение между станциями «Лесная» и «Днепр» на «красной» ветке остановят по причине необходимости проведения ремонта Дарницкого путепровода.

Добавляется, что поезда будут курсировать между станциями «Академгородок» и «Арсенальная» согласно расписанию выходного дня.

Отмечается: «Вместо этого по дублирующему маршруту будут курсировать автобусы № 1М с интервалом движения до десяти минут: в направлении от станции «Лесная» до «Арсенальной» вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро «Арсенальная».

Говорится: «В обратном направлении – по тому же маршруту, кроме участка между станциями метро «Дарница» и «Черниговская». Транспорт будет двигаться по улице Андрея Малышка».

Уточняется, что на станциях «Днепр» и «Гидропарк» остановок автобуса № 1М не предусмотрено.

Резюмируется, что с понедельника, 7 апреля, движение на ветке М1 будет восстановлено в обычном режиме.

Ранее мы писали, что общественный транспорт в Киеве таки будет работать во время воздушных тревог.