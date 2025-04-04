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Новости > Трамп поговорит с Путиным в ближайшие дни, - Politico

Трамп поговорит с Путиным в ближайшие дни, - Politico

Агата Кловская
04.04.25 15:37
134
Трамп поговорит с Путиным в ближайшие дни, - Politico

Разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным может состояться уже в ближайшее время — возможно, даже сегодня. Об этом сообщает издание Politico.

«Ожидается, что еще один телефонный разговор Трампа и Путина состоится до или после выходных», — пишет издание.

При этом никаких гарантий того, что этот разговор действительно состоится, нет, поскольку «как всегда с Трампом, ничего не решено окончательно», — отмечает Politico.

Напомним, Трамп считает, что Путин намеренно затягивает переговоры о перемирии.

Тэги: Владимир Путин, Дональд Трамп, разговор

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