Трамп поговорит с Путиным в ближайшие дни, - Politico

Разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным может состояться уже в ближайшее время — возможно, даже сегодня. Об этом сообщает издание Politico.

«Ожидается, что еще один телефонный разговор Трампа и Путина состоится до или после выходных», — пишет издание.

При этом никаких гарантий того, что этот разговор действительно состоится, нет, поскольку «как всегда с Трампом, ничего не решено окончательно», — отмечает Politico.

Напомним, Трамп считает, что Путин намеренно затягивает переговоры о перемирии.