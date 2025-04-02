Воду по графику могут начать подавать по всей Украине

Практика водоканала Ривного по частичному ограничению водоснабжения из-за финансовых трудностей в дальнейшем будет распространяться по другим городам Украины, прогнозирует нардеп Богдан Кицак. Об этом он сказал в эфире Вечер.LIVE.

«Прецеденты, которые сейчас появляются в Ривне, Франковске — они дальше будут распространяться по всей Украине. Потому что уровень задолженности, если мы суммируем по всей Украине, он на десятки миллиардов. Нужно выходить из этой ситуации. Эффективен ли именно такой выход из ситуации — увидим», — прокомментировал нардеп.

По его мнению, начнется волна «всенародного недовольства».

«Надо находить какое-то эффективное решение», — резюмировал он.

Напомним, в Ровно возникли серьезные проблемы с водой.