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Новости > Минобороны предложило альтернативу демобилизации

Минобороны предложило альтернативу демобилизации

Александр Панько
02.04.25 14:43
459
Минобороны предложило альтернативу демобилизации

Министерство обороны Украины разработало новый механизм ротации. Он может стать альтернативой демобилизации военных. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил нардеп, член оборонного комитета Рады Федор Вениславский.

«Разработан механизм ротации: после 90 дней участия непосредственно в боевых действиях человек имеет право на отдых, опять же, в течение нескольких месяцев. Это та альтернатива увольнению (со службы) или установлению четких сроков службы», — рассказал Вениславский.

По его словам, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о том, что такие рекомендации уже разработаны. Пока неизвестно, когда они вступят в силу.

«Это должна быть директива: либо решение ставки, либо приказ главнокомандующего... Потому что на уровне закона мы не можем учесть особенности боевых действий, когда какое количество людей может быть уволено», — добавил нардеп.

Также Вениславский не уточнил, сколько именно месяцев отдыха будут получать военные после 90 дней участия в боях.

Напомним, Зеленский сделал заявление о демобилизации.

Тэги: Министерство обороны Украины, демобилизация

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