Озвучено нынешнее число пенсионеров в Украине

Стало известно, сколько сейчас пенсионеров в Украине. Данные на 1 октября.

Их приводит Пенсионный фонд Украины.

В нашей стране насчитали10 342 593 пенсионера, что на 173 944 человек меньше, чем в начале года (10 516 537 человек).

Отмечается при этом, что средний размер пенсии за 2024-й год вырос на 466,61 гривен или на 8,7% до 5 851,86 гривен.

Добавляется, что инфляция в Украине с начала года составила 6,5%.

Поясняется, что основное повышение пенсий случилось после индексации 1 марта, когда сразу на 8% были индексированы пенсии для таких категорий: 9,5 миллионов гражданских пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях, 596 тысяч пенсионеров силовых ведомств, а также 97,8 тысяч людей, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.

Ранее мы писали, что в Украине планируют изменить расчет пенсии.