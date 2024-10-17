Рютте пообещал, что Украина станет следующим членом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал громкое заявление. Прозвучало оно накануне встречи министров обороны Альянса в Брюсселе.

Чиновник сказал, что Украина станет следующим членом военного блока.

Было указано: «Сейчас все складывается таким образом, что для Украины это будет номер 33-й, однако не исключено, кто-то другой может занять его».

Он добавил: «Как бы то ни было, в перспективе Украина станет членом НАТО. Именно так было решено в Вашингтоне. Так что вопрос сейчас лишь во временных рамках».

Генсек подчеркнул, что Альянс собирается разработать новую концепцию отношений с Россией на далекую перспективу.

Говорится: «Вопрос, прежде всего, возникает о том, в каких отношениях находиться с Россией. К решению этой задачи нужно подходить шаг за шагом. Обсуждаться эта тема может и сегодня, и на встрече глав МИД, которая состоится позже в этом году».

Поясняется, что речь идет о том, что будут обсуждаться отношения в долгосрочной перспективе, поскольку в краткосрочной – ситуация яснее и сводится к тому, чтобы не позволить России победить в Украине.

Резюмируется, что отношения, которые ранее были между НАТО и Россией, «не восстановятся ни в ближайшем будущем, ни в более отдаленной перспективе».

Ранее новый генсек НАТО однозначно высказался по поводу войны в Украине.