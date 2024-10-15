Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обнадежил Украину по поводу новой финансовой помощи. Чиновник сделал важное заявление.

По его словам, страны-члены пока еще не договорились о разблокировании 6,6 миллиардов евро для финансирования поставок оружия нашей стране, однако приблизились к данному решению.

Он отметил: «Мы практически договорились по моему предложению, но пока я не могу заявить об этом на 100%».

Кроме этого, отмечается, что есть надежда, что этот вопрос будет решен к следующему заседанию глав МИД ЕС, который станет для Жозепа Борреля последним на его посту.

Как известно, вопрос о выделении денег Украине блокирует Венгрия.

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