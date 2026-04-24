Синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в мае

Гидрометцентр поведал, какой будет погода в Украине в мае. Появился прогноз синоптиков.

Эксперты небесной канцелярии предрекают, что среднемесячная температура воздуха составит 12-15 градусов (в горных районах Карпат и Крыма плюс 9-12), что на 1,5 градуса ниже нормы.

Что касается осадков, то в целом по стране ожидается 35-76 мм, а во Львовской, Ивано-Франковской областях и в горных районах Закарпатской и Черновицкой областей 88-138 мм. Такие показатели находятся в пределах (80-120%) нормы.

Резюмируется: «Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов тепла, в сторону ее повышения (что является климатическим показателем начала лета), происходит преимущественно во второй, в Карпатах и на Прикарпатье локально в третьей декаде мая и в начале первой декады июня».

