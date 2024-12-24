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Новости > Ученые рассказали, откуда появился сифилис

Ученые рассказали, откуда появился сифилис

Агата Кловская
24.12.24 14:36
208
Ученые рассказали, откуда появился сифилис

Международная группа экспертов выяснила, где мог зародиться сифилис. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эта страшная зараза появилась в Северной Америке, а не в Европе, как считалось ранее.

Сказано, что исследование установило, что останки возрастом девять тысяч лет, найденные в Северной Америке, содержат геномы бактерий, связанных с сифилисом.

Говорится, что данное открытие добавляет новые детали в дебаты о происхождении болезни, которая впервые проявилась в Европе в 1494-м году.

Информируется, что одна из теорий гласит, что инфекция была завезена в Европу Колумбом из Америки в 1493-м году, в то время как другая утверждает, что болезнь уже существовала в Старом Свете задолго до этого события.

Специалисты рассказали: «Нам удалось реконструировать пять геномов из этих костей, и все они имеют общие корни, указывающие на их происхождение в Америке».

Сообщается, что такие результаты подчеркивают возможные пути распространения сифилиса, связанные с торговлей и колонизацией, однако вопросы о его истинных корнях остаются открытыми для дальнейшего обсуждения.

Ранее у Трампа заподозрили сифилис.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, сифилис

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