В Киеве насчитали почти две тысячи поврежденных объектов от атак России

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что для столицы 2024-й год был сложным из-за ракетных и дроновых атак со стороны страны-террориста РФ. Всего за три года войны в результате обстрелов в городе были повреждены почти две тысячи объектов. Об этом он сообщил в Фейсбуке.

«За почти три года войны в результате вражеских атак в столице были повреждены почти две тысячи объектов. Из них 1310 многоквартирных жилых домов получили повреждения разной степени», — отметил он.

По словам городского головы, сейчас уже удалось отстроить за счет города 22 из 36 наиболее поврежденных жилых домов. Их жители уже могут вернуться в свои квартиры.

Мэр столицы добавил, что россияне продолжают атаковать Киев дронами и ракетами. Повреждения вследствие их действий испытывают как жилые дома, так и школы и больницы.

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