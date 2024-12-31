Украина и США подписали соглашение на 15 млрд долларов

США выделят Украине 15 млрд долларов, обеспеченные будущими доходами от замороженных активов РФ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram в понедельник, 30 декабря.

«Соответствующее соглашение подписали украинский Минфин и Всемирный банк. Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму 20 млрд долларов по инициативе G7, которые будут направлены на социальные и гуманитарные расходы», — написал он.

Премьер поблагодарил США и Всемирный банк за реализацию и поддержку инициативы, которая «заставляет Россию платить за агрессию против Украины».

В Минфине уточнили, что средства от США в рамках PEACE in Ukraine будут направлены на:

— выплату заработной платы работников здравоохранения, образования, служб быстрого реагирования и государственных служащих;

— помощь малоимущим семьям, ВПЛ, лицам с инвалидностью, а также семьям с детьми (при беременности и родах, при рождении, при усыновлении, одиноким матерям).

Также в ведомстве отметили, что с 2022 по 2024 год прямая бюджетная поддержка Украины со стороны США превысила 30 млрд долларов.

Напомним, Зеленский ждет какое-то важное решение от США.