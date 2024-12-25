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Дайджест > Экс-глава Госгеонедр Роман Опимах торговал государственной землей?

Экс-глава Госгеонедр Роман Опимах торговал государственной землей?

Автор: «Фраза»
25.12.24 20:07
86
Экс-глава Госгеонедр Роман Опимах торговал государственной землей?

Месяц назад с должности главы Госгеонедр был наконец-то уволен одиозный Роман Опимах, занимавший эту позицию с 2019 года.

Сам Опимах объяснил свое увольнение завершением срока пятилетней каденции и похвастался, что за время своего руководства ему удалось оцифровать ключевые услуги Госгеонедр и существенно повысить эффективность и прозрачность госоргана.

Однако правоохранительным органам Украины было бы интересно посмотреть на другие «достижения» управленца Опимаха.

И согласно представленной ниже схеме в Украине давно прекрасно знали о непрозрачных махинациях Госгеонедр и их руководителя.

Начать стоит с того, что Опимах является ставленником олигарха Виктора Пинчука. Согласно официальной версии Опимах в честной борьбе победил в конкурсе на должность главы Госгеонедр. Однако за ним стояло серьезное и влиятельное лобби в виде украинского миллиардера.

До своего назначения в Госгеонедра Опимах являлся исполнительным директором «Ассоциации газодобывающих компаний», в которую входят, преимущественно бизнес-структуры их пула активов Пинчука. Также связь Пинчука и Опимаха прослеживается и через Александра Каменчука (муж сестры Опимаха), который являлся деловым партнером Пинчука в газодобывающих компаниях «Восточный геологический союз», «Интек гео» и «Природные ресурсы».

После получения новой должности Опимах начал с места в карьер. Только в первый год при каденции Опимаха поступления в государственный бюджет Госгеонедр сократились в 20 раз. С 200 млн грн в 2019 г. до 10 млн грн в 2020 г. При этом план госбюджета на 2020 г. составлял 750 млн грн.

За пять лет у руля Госгеонедр Опимах стал очень небедным человеком. Об этом говорит его декларация за 2024 год. У семьи Опимаха 4 квартиры в Киеве, нежилое помещение, машиноместо. К тому же с 2023 г. в разгар войны Опимах арендует квартиру в Испании, где сейчас проживают его жена и дочь.

При Опимахе Госгеонедра неоднократно обвинялись в непрозрачных процедурах распределения специальных разрешений на исследование украинских недр. Например в 2019 году Госгеонедра по заниженной цене в 1,6 млн грн отдала лицензию на пользование недрами Западнотокарско-Краснянской нефтегазовой площади (Луганская область) фирме «Надра Карбон». Заниженной цена является потому, что перспективные запасы нефтегазовой площади оцениваются в 900 млн кубометров газа. По оценке экспертов, это более чем 5 млрд грн выручки.

Обратная ситуация произошла при выдаче разрешений на добычу янтаря на Ольшанском участке (Ровенская область). Стартовая цена составляла 323 тыс. грн. В итоге победителем аукциона стала компания «Потенціал-Полісся» с уставным капиталом в 5 тыс. грн, которая предложила 521 тыс. грн. В то же время компания «Західземресурс», предложившая 3,2 млн грн, была по необъяснимым причинам лишена права получить разрешение. Об этом говорит приказ №486 Госгеонедр от 4 ноября 2020 г.

За пять лет, в течение которых Опимах руководил Госеонедрами похожих историй было много. При этом, согласно представленной схеме, украинские правоохранители знали о коррупционных рисках, которым подвергает руководство Госгеонедр госбюджет Украины, но закрывали на это глаза, поскольку далеко не все «темные» истории в итоге всплыли наружу.

Под конец своей каденции Опимах также оказался в центре коррупционного скандала, разгоревшегося вокруг выдачи разрешения на изучения государственных земель. Подробнее об этом деле можно почитать здесь. Если вкратце, то в далеком 1997 г. АО «Малинский камнедробильный завод», входящий в группу компаний «Юнигран» получил от Госгеонедр спецразрешение на пользование недрами Пинязевецкого месторождения в Житомирской области. В 2023 г. против владельца «Юнигран» Игоря Наумца были введены санкции СНБО за связи с РФ, и принадлежавшие ему активы должны были перейти в пользу государства. Также санкции подразумевали приостановку действия разрешений, выданных ранее. Однако в марте 2024, несмотря на санкции, Госгеонедра возобновили действия разрешений. Киевский хозяйственный суд заблокировал это решение, но в ведомстве Опимаха с таким постановлением суда не согласились, подав апелляцию. И в этот же день, не дожидаясь результатов повторного рассмотрения, согласовали принятое ранее решение вопреки закону и государственным интересам Украины.

К слову происходило это уже 14 ноября, т.е. после официального увольнения Опимаха. При этом процедура по переоформлению специального разрешения, обычно занимающая недели, была проведена за один день и при персональном присутствии уже бывшего главы Госгеонедр Романа Опимаха. Это может указывать на личную заинтересованность чиновника в этом деле и получении личных дивидендов от его исхода.

Каков же итог 5 лет руководства Опимаха Государственной службой геологии и недр Украины? Как мы видим из примеров выше ни о какой «прозрачности», заявленной Опимахом, говорить не приходится. Зато можно с уверенностью сказать, что еще один чиновник-протеже украинской олигархии обеспечил себе старость и может спокойно уйти на пенсию и пить вино в Испании. А это в свою очередь подтверждает еще один давно известный постулат: война с олигархами в Украине идет очень выборочно.

Первоисточник Антикоррупционная правда

Тэги: Роман Опимах

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