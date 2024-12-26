На курорте во Франции сотни людей застряли на подъемнике

Громкое ЧП произошло на горнолыжном курорте Ле-Деволюй во французских Альпах. Тут из-за поломки подъемника на высоте застряли 240 людей, которые приехали сюда покататься на лыжах.

Местные спасатели эпично эвакуировали бедолаг.

Для этого они использовали вертолеты.

Очевидцы говорят, что операция продолжалась три с половиной часа, а люди пребывали в этом время на высоте более двадцати метров.

Стоит отметить, что прошлым летом была проведена реконструкция электрического питания кресельного подъемника La Festoure стоимостью триста тысяч евро, который был впервые запущен в эксплуатацию 14 декабря.

Ранее в горах Румынии спасли трех украинцев.