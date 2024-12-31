В Украине из-за войны существенно сократилось число полей

С начала войны в Украине сразу на 20% снизилось число полей, на которых можно собрать урожай. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Он отметил: «Количество полей, с которых мы собираем урожай, сегодня на 20% меньше, чем до войны. В этом году мы собрали урожай с площади 19,8 миллиона га».

Добавляется: «Подорожание каждого типа продуктов зависит от того, насколько Украина интегрирована в мировой рынок по тому или иному продукту».

По его словам, наша страна выращивает в три раза больше продукции, чем потребляет, а что касается зерновых и масличных культур, то украинская продукция до сих пор занимает лидерскую позицию на мировой арене.

Сказано: «Что касается овощей, Украина способна обеспечить себя, однако иногда вынуждена импортировать из-за нехватки овощехранилищ. В общей сложности продукции выращивается втрое больше, чем необходимо».

Указывается, что в уходящем году по причине засухи урожай овощей сократился на 20%.

Говорится, что нехватка мест для их хранения уже через четыре-шесть месяцев после сбора повлияла на повышение цены.

Ранее цены на какао-бобы в мире взяли очередную рекордную отметку.