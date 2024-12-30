Стало известно, сколько детей убила Россия в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 596 детей, 1727 были ранены и 1937 пропали без вести. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что в Украину возвращено 388 из 19,5 тыс. депортированных в РФ детей.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Национальной полиции Украины начали 138 348 уголовных производств по фактам совершения на территории Украины военных преступлений оккупантами и их сообщниками.

Из них 122 553 — по статье военные преступления, 9318 — посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 4234 — коллаборационная деятельность, 270 — государственная измена.

Напомним, с начала войны в Украине пострадала каждая седьмая школа.