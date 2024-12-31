Сейчас предпосылок для завершения полномасштабной войны в Украине или какой-либо ее фазы нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщили росСМИ.

Он отметил, что у российского диктатора Владимира Путина не запланированы международные контакты 30 декабря.

Это заявление прозвучало в ответ на слухи о том, что уже до конца года якобы состоятся важные обсуждения войны в Украине, которые позволят завершить ее горячую фазу.

Напомним, Кремль отвергает пересмотр условий для переговоров с Украиной.