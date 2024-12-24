Испанцы назвали пять продуктов для здоровья сердца

Эксперты Института наук о море в Испании назвали продукты, которые положительно влияют на сердце. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что пользу сердечнососудистой системе несут пять растительных продуктов: это оливкового масла, винограда, чеснока, розмарина и шафрана.

В ходе опыта специалисты оценили механизмы действия, а также доклинические и клинические данные основных биологически активных соединений, получаемых из группы растений, которые являются частью средиземноморской диеты.

Ученые сконцентрировались на шести типичных растениях и их основных активных компонентах: чесноке (Allium sativum, с диаллилтрисульфидом, аллицином и S-аллилцистеином), боярышнике (Crataegus monogyna, с кверцетином, апигенином и хлорогеновой кислотой), шафране (Crocus sativus, с кроцином и сафраналом), оливковом масле (Olea europaea, с олеиновой кислотой, олеуропеином, гидрокситирозолом, и олеацеином), розмарине (Salvia rosmarinus, с розмариновой и карнозиновой кислотами) и винограде (Vitis vinifera, с ресвератролом).

Акцент делался на антиоксидантном, противовоспалительном и сосудорасширяющем эффектах, а также влиянию на липидный обмен.

В итоге оказалось, что совокупное употребление винограда, шафрана, оливкового масла, розмарина и чеснока может улучшать здоровье сердечнососудистой системы, снижая риск сердечных приступов и инсультов.

Информируется также, что отдельные экстракты данных продуктов приносят существенную пользу здоровью, но их одновременное употребление может усиливать терапевтический эффект из-за эффекта матрицы, который подразумевает, что компоненты рациона могут изменять эффективность каждого экстракта, усиливая или ослабляя его индивидуальные свойства.

Резюмируется, что понимание этого взаимодействия необходимо для оптимизации терапевтического применения этих растительных экстрактов в контексте рациона питания.

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