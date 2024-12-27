Папа Римский принял приглашение посетить Украину

Папа Римский Франциск принял приглашение посетить Украину, однако на сегодняшний день дата визита не определена. Об этом рассказал глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав в интервью «Радио Свобода».

Приглашение было передано понтифику. Сейчас УГКЦ уверена, что оно принято, однако, когда совершится визит, пока неизвестно.

«Пока нет (времени визита), но Папа Франциск порой любит делать сюрпризы. Он может анонсировать визит буквально за месяц перед тем, как он решил в Украину приехать. Поэтому мы входим в этот новый год с надеждой. С надеждой на то, что справедливый мир все же воцарится в Украине», — отметил глава УГКЦ.

Напомним, Папа Римский призвал Украину и Россию к мирным переговорам.