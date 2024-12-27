Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Оккупированные территории Украины ждет долгий кошмар репрессий, как в СССР, — FT

Оккупированные территории Украины ждет долгий кошмар репрессий, как в СССР, — FT

Агата Кловская
27.12.24 14:43
181
Оккупированные территории Украины ждет долгий кошмар репрессий, как в СССР, — FT

Чем дольше продолжается полномасштабная война РФ против Украины, тем реже в заголовки различных СМИ попадают истории о том, как россияне пытают украинцев с оккупированных территорий. Это может продолжиться даже в том случае, если Киев согласится на прекращение огня в следующем году, но без возвращения под свой контроль всех оккупированных территорий.

Такое мнение высказал редактор европейских комментариев Тони Барбер в своей колонке для Financial Times.

Журналист напомнил, что в ноябре в Украину вернули тело мэра оккупированного Россией города Днепрорудное Евгения Матвеева. Оккупанты пытали его в плену и официально не объявили причину смерти.

Также в сентябре в российском плену погибла 27-летняя украинская журналистка Виктория Рощина, добавил Барбер. Журналист подчеркнул, что она смело освещала условия жизни на подконтрольных России территориях Украины.

Растущая усталость от войны в Украине и желание некоторых западных правительств прекратить боевые действия могут позволить Путину сохранить фактический, хотя и не юридический, контроль над своими завоеваниями, заверил Барбер.

Журналист сравнил дальнейшую судьбу оккупированных территорий с западной Украиной и странами Балтии, которые были захвачены Иосифом Сталиным во время Второй мировой войны и включены в состав СССР.

Барбер напомнил слова специальной докладчицы по России в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека Марианы Кацаровой, которая говорила о том, что «сотни украинских пленных, включая гражданских лиц и военнопленных, насильственно переводят на оккупированные Россией территории Украины или депортируют в РФ, где их держат без связи с внешним миром».

Также журналист подчеркнул, что есть достоверные сообщения о военных преступлениях и нарушениях прав человека от украинских неправительственных организаций, средств массовой информации и даже от самой РФ. Например, в ноябре военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух российских солдат к пожизненному заключению за убийство украинской семьи из девяти человек, включая двух детей, в оккупированном городе Волноваха.

Кроме того, оккупанты занимаются похищением украинских детей, добавил Барбер. Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети с оккупированных территорий Украины могут быстро получить гражданство РФ. Это привело к тому, что Международный уголовный суд выдал ордер на аресты главы Кремля и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

По данным украинского сайта «Дети войны», почти 20 000 детей с Украины были депортированы или насильственно перемещены россиянами, отметил журналист.

Он подчеркивает, что такие действия РФ на оккупированных территориях говорят о том, что страна-агрессор хочет искоренить украинскую идентичность. По его словам, для этого россияне захватывают жилье людей и не восстанавливают до тех пор, пока они не получат российские паспорта, а также русифицируют систему образования.

Помимо этого Барбер отметил, что жесткой русификации подвергся и временно окупированный Крым. Он добавил, что особенно безжалостному обращению подвергалось крымскотатарское меньшинство.

Журналист подчеркнул, что после аннексии полуострова Россией в 2014 году с него на материковую Украину переехали около 20 000 человек. Еще 10 000 человек уехали за границу в 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ.

Также Барбер напомнил, как в 1944 году Сталин депортировал все крымско-татарское население с родины. Он отметил, что десятки тысяч людей погибли по пути в Центральную Азию и Сибирь. Аналогичным ужасам подверглись поляки, прибалты и другие меньшинства.

Журналист объяснил, что именно по этим причинам многие украинцы, а также жители Центральной и Восточной Европы испытывают отвращение к идее оставить Путину контроль над захваченными территориями.

Напомним, россияне учат детей в оккупации писать доносы.

Тэги: оккупированная территория, оккупанты, война в Украине

Комментарии

Статьи

25.12.24 21:12

Трамп хочет Канаду, Гренландию и Панамский канал

Автор: Александр Панько

Дайджест

Экс-глава Госгеонедр Роман Опимах торговал государственной землей?
25.12.24 20:07

Экс-глава Госгеонедр Роман Опимах торговал государственной землей?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.12.24 16:36

Британцы дали совет, как можно подзарядить мозг

27.12.24 16:35

Президент Германии Штайнмайер распустил Бундестаг

27.12.24 16:14

Диетолог из США поведала о смертельной опасности некоторых витаминных добавок

27.12.24 15:38

Путин заврался о войне: хочет завершить, но обещает продолжать

27.12.24 15:30

Испанцы рассказали, какие микробы живут в микроволновой печи

27.12.24 15:24

Австралийцы объяснили, почему полезно почаще выходить гулять

27.12.24 14:36

Японцы призвали не жарить лук и чеснок

27.12.24 13:36

В Киеве насчитали почти две тысячи поврежденных объектов от атак России

27.12.24 13:17

Вучич сделал громкие заявления по поводу Украины и Трампа

27.12.24 10:48

Трамп требует от европейских стран увеличить помощь Украине, — WP

27.12.24 09:33

Папа Римский принял приглашение посетить Украину

27.12.24 09:23

Стало известно, как будут выключать свет в пятницу, 27 декабря

26.12.24 11:29

Оккупанты ударили по рынку в Никополе: много раненых

26.12.24 11:15

Убийце Ирины Фарион светит пожизненное

26.12.24 09:47

В НАТО объяснили важность победы Украины

26.12.24 09:19

Азербайджанский пассажирский самолет был сбит российским ЗРК, — ЦПД

26.12.24 09:15

Стало известно, как будут отключать свет 26 декабря

25.12.24 15:37

Кремль отвергает пересмотр условий для переговоров с Украиной, — ISW

25.12.24 11:11

В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший в Россию. На борту было более 100 человек

26.12.24 21:33

Проститутка Леся Куцик обокрала ВСУ и взяла в заложники создателя STALKER2 Григоровича, - пишут СМИ

24.12.24 12:00

Орбан предрек завершение войны в Украине в следующем году

24.12.24 12:17

Украина разрабатывает ракету, которая долетит до Москвы, — The Economist

24.12.24 13:27

У берегов Португалии нашли тонны затонувших сокровищ

23.12.24 14:32

В Ивано-Франковской области произошло кровавое ДТП – пострадали тринадцать человек

23.12.24 16:18

Американцы рассказали, как стареют зубы

21.12.24 11:58

Родился первый в мире «искусственный» ребенок

23.12.24 10:12

Испанцы рассказали, как кофе влияет на реакцию

23.12.24 13:03

Маск спрогнозировал, когда искусственный интеллект превзойдет человека

23.12.24 07:34

Выявлена неожиданная польза сахара

Фото и Видео
В Киеве насчитали почти две тысячи поврежденных объектов от атак России
В Киеве насчитали почти две тысячи поврежденных объектов от атак России
В Киеве насчитали почти две тысячи поврежденных объектов от атак России
В Киеве насчитали почти две тысячи поврежденных объектов от атак России
В Днепре окровавленный мужчина выпрыгнул из авто ТЦК
В Днепре окровавленный мужчина выпрыгнул из авто ТЦК
На курорте во Франции сотни людей застряли на подъемнике
На курорте во Франции сотни людей застряли на подъемнике
В центре Нью-Йорка такси влетело в пешеходов
В центре Нью-Йорка такси влетело в пешеходов
Азербайджанский пассажирский самолет был сбит российским ЗРК, — ЦПД
Азербайджанский пассажирский самолет был сбит российским ЗРК, — ЦПД
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший в Россию. На борту было более 100 человек
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший в Россию. На борту было более 100 человек
У Тимошенко едва ли не самый большой антирейтинг и она пытается вернуться в большую политику из-за спекуляций на вопросах социальной защиты, - Валентин Гладких
У Тимошенко едва ли не самый большой антирейтинг и она пытается вернуться в большую политику из-за спекуляций на вопросах социальной защиты, - Валентин Гладких
Под Киевом ТЦК и полиция «выкуривали» водителя из авто газом и подожгли его
Под Киевом ТЦК и полиция «выкуривали» водителя из авто газом и подожгли его
Появилось видео, как в Бразилии рухнула необычная рождественская ель
Появилось видео, как в Бразилии рухнула необычная рождественская ель
Зеленский озвучил масштабы ударов РФ за неделю
Зеленский озвучил масштабы ударов РФ за неделю
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.