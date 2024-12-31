Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев на стыке годов

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что во вторник, 31 декабря, по стране без существенных осадков, ночью и утром в западных и южных областях местами туман. Ветер западный, 7-12 м/с.

Ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем от 0 до плюс 5. В большинстве южных областей, Крыму и на Прикарпатье 7-12 тепла.

В Киеве завтра будет без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Ночью около 0, днем плюс 2-4.

Также информируется, что в среду, 1 января, будет сухо. В южных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Ночью от 1 мороза до 4 тепла, в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье от минус 5 до 0. Днем 4-9 тепла, на Прикарпатье и юге плюс 7-12.

В украинской столице послезавтра будет без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью 1-3 тепла, днем плюс 6-8.

Ранее стало известно, какая погода ждет украинцев в январе.