Стало известно о новых атаках России на нашу энергетику

Утром четверга, 16 апреля, Россия совершила дронную атаку на энергетическую инфраструктуру юга Украины. В результате этого частично были обесточены потребители Николаевской и Херсонской областей, информирует «Укрэнерго».

Говорится: «Сейчас атака еще продолжается. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью».

Потребителей данных регионов просят экономно потреблять электроэнергию в случае ее наличия.

Отмечается: «Энергетики сделают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование и оживить всех обесточенных потребителей».

